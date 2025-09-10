Realizada Consulta Pública del Proyecto de Ordenanza Día del Profesor Universitario

Con representantes de las diferentes Universidades del municipio, se llevó a cabo la Consulta pública del Proyecto de Ordenanza: Día del Profesor Universitario en su Única Clase de Carirubana del estado Falcón, iniciativa que propició el Concejo Municipal.

En la sede de Concecarirubana, autoridades y demás miembros de la comunidad universitaria de la localidad, junto a la Directiva del Concejo, se concentraron para exponer el contenido del instrumento jurídico que será redactado entre el legislativo y los profesores universitarios.

El Cap. Ángel González presidente de Concecarirubana expuso a los profesionales asistentes que esta Orden tiene como propósito exaltar la labor de los responsables de educar destacando su rol como guía y motivación los estudiantes.

Así mismo los ediles estuvieron atentos a cada planteamiento y realizando sus valiosos aportes, el Proyecto de Ordenanza fue discutido con el fin de ser compartido en cada Casa de Estudios universitarios.

A la consulta asistieron docentes y demás integrantes de las Universidades; LUZ, UDEFA, UNEFA, UBV, UNEFM, UNES, así como de la Universidad de Ciencias para la Salud.//Nota de prensa

Cactus24 10-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.