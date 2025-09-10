Por una deuda asesinan a un hombre en Mérida

Funcionarios de la Delegación Municipal Tovar, detuvieron a dos hombres por su participación en el homicidio de Carlos Eduardo Bonilla Mayz (41), ocurrido en Bolero Alto, parroquia Mesa Bolívar, municipio Antonio Pinto Salina, estado Mérida, el pasado 26 de agosto.

El Cicpc los identifica en redes sociales como Carlos Eduardo Bustamante Peña (35) y, Odreimy Josué Rincón Rojas (30).

Según la reseña, Odreimy Josué Rincón Rojas se negaba a cancelarle un dinero que le adeudaba a Bonilla por lo que estudió su rutina y planificó quitarle la vida a disparos cuando pasara en motocicleta por la dirección mencionada

Con la detención de los victimarios, se ubicó el arma homicida, un celular y la moto usada como medio de comisión; quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 10-09-2025

