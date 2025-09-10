Operación «ejemplarizante» anticorrupción del MP sacude al sistema judicial venezolano

El Ministerio Público informa al país que en el marco de su permanente cruzada contra la corrupción y diversas conductas indecorosas en las filas del Estado venezolano, y muy especialmente a lo interno de nuestra institución: desde la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos a varios jueces y fiscales.

Esta iniciativa desarrollada, se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad.

Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental.

Con esta severa y persistente actuación suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la Ley y la Constitución.

Compromiso institucional

El MP subrayó que mantendrá una política “implacable y persistente” frente a cualquier desviación dentro de sus filas. “Como organismo titular de la acción penal y garante de la legalidad en el país, este Ministerio Público seguirá ejerciendo sin contemplación alguna la fuerza pública sobre aquellos sujetos sin honra que desvíen su camino y pretendan enlodar la buena marcha de la administración de Justicia, la Paz y los Derechos Humanos en Venezuela”, indicó el texto oficial.

Cactus24 (10-09-2025)

