Muere la actriz de cine para adultos Natalia Rae a los 33 años

La modelo y actriz de cine para adultos Natalia Rae, reconocida como AVN CAMStar y estrella en MyFreeCams, murió a los 33 años mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica.

La noticia fue confirmada por sus amigos y familiares, luego de que un día antes ella misma compartiera en Snapchat que se había resbalado y lastimado una pierna, por lo que descansaba en su habitación de hotel.

La famosa actriz era originaria de Arizona y residente de Texas, Rae no solo era una camgirl famosa pues era conocida como una mujer aventurera por todos los que la conocieron.

El anuncio de su hermana que estremeció a la comunidad

La noche del 3 de septiembre, su hermana confirmó la noticia a través de X (antes Twitter):

“Durante sus vacaciones, viviendo su mejor vida como siempre, mi hermana, mi luz, falleció. Sé que fue una luz en la vida de muchos de ustedes, como lo fue en la mía. Era de las mejores personas en este planeta”.

La familia también informó que abrió una página de GoFundMe para poder repatriar el cuerpo de Natalia desde Costa Rica.

Quién era Natalia Rae: De sobrecargo a estrella CAMStar

Antes de dedicarse al modelaje erótico en MyFreeCams en 2019, Rae trabajó como sobrecargo en aerolíneas como United, American, Delta y Alaska. También fue dueña de un spa, mesera en bares y clubes, e incluso estilista de moda en el LA Fashion Week.

Su carrera en cámaras despegó en 2016 y rápidamente formó una sólida comunidad de fans a quienes llamaba con cariño el “NatPack”. Ese apoyo la llevó a ganar en abril de 2023 el premio AVN CAMStar, obtener nominaciones en los Premios AVN y hasta participar en la inauguración del AVN Adult Entertainment Expo 2025 en Las Vegas.

Una hermandad y una vida llena de aventuras

En 2022, la también modelo Ashley Love reveló que su vínculo con Rae trascendía la amistad laboral. Ambas compartían cumpleaños y llegaron a considerarse hermanas. Rae incluso fue dama de honor en su boda, y juntas ganaron en varias ocasiones el premio Alt Porn Awards a Mejor Dúo CAM.

Fuera del trabajo, Natalia Rae era apasionada de los viajes: visitó México, Belice, Grecia, Italia, Colombia y más destinos. Su lugar favorito era Costa Rica, país al que regresaba constantemente y donde incluso se tatuó la frase “pura vida”, que adoptó como filosofía personal.

Aunque acumuló reconocimientos en la industria del entretenimiento para adultos, quienes la conocieron destacan que su verdadero legado fue la conexión que creó con sus fans, sus amistades y su familia.

