Maduro pide reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto

El presidente Nicolás Maduro pidió una reestructuración de la Vinotinto, tras su derrota frente a Colombia en la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Ayer tuvimos una dolorosa pérdida. Mi solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y con todo el movimiento futbolero. El fútbol se magnificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional. Así que Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto, una organización de la estrategia”, exhortó.

«Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico de La Vinotinto, una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la selección nacional de fútbol; me hago portavoz de todo el pueblo”, aseguró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al referirse al cierre del ciclo mundialista del equipo nacional.

Durante su alocución, el jefe de Estado resaltó el crecimiento significativo que ha tenido el fútbol venezolano, además de destacar que en el país existen grandes profesionales en el área capaces de competir en encuentros deportivos de alto nivel. “Tenemos con qué competir, llegar y ganar; hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza ante las derrotas”, precisó.

Asimismo, el mandatario nacional expresó su solidaridad con los futbolistas de La Vinotinto y todo el movimiento futbolero del país. “El día de La Vinotinto llegará de la mano de todos los futbolistas que están creciendo”, puntualizó.

Llamó a la selección a corregir “todo lo que se necesite” y a “levantar la cabeza” para seguir intentando ingresar a la Copa Mundial de fútbol.

Cactus24 10-09-2025

