Llegan a Maiquetía 259 venezolanos en vuelo procedente de Texas

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

259 migrantes venezolanos llegaron a Maiquetía este miércoles 10 de septiembre, a bordo del vuelo 66, provenientes de Texas, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo a una información difundida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se trata 214 hombres, 38 mujeres, 4 niñas y 3 niños.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de Camilla Fabri, presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, así como funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Cactus24 10-09-2025

