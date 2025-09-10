Joven de 19 años acusado de violar a su propia madre en Chile

Un joven de 19 años se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por violación, delito que habría cometido contra su madre de 40 años en Osorno, Región de Los Lagos (Chile).

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la población Manuel Rodríguez, en el sector oriente de Osorno, donde la víctima descansaba en su dormitorio tras una extensa jornada laboral.

Mientras dormía, una persona ingresó a la habitación y, aprovechando la oscuridad, comenzó a atacarla sexualmente. La mujer se despertó de pronto al sentir el peso del agresor sobre ella, tras lo cual logró zafarse con esfuerzo, sin saber inicialmente de quién se trataba. Al encender las luces, la víctima comprobó que el atacante era su hijo de 19 años.

Tras exigirle que saliera de la habitación, el joven se negó y se abalanzó nuevamente sobre ella. Según el relato, la madre lo enfrentó por su actuar violento, tras lo cual le habría provocado lesiones menores antes de retirarse.

La mujer huyó hasta la casa de una vecina, donde pidió ayuda y refugio tras el traumático episodio. La víctima relató lo sucedido a la vecina y juntas decidieron denunciar los hechos.

Carabineros acudió al lugar, donde tomaron declaraciones a la afectada, quien manifestó además el temor de regresar a su casa mientras su hijo permaneciera allí. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Base San José para la aplicación del protocolo en casos de delitos sexuales. Allí fue atendida por personal médico, que constató lesiones.

Con el informe en mano, los funcionarios dieron cuenta al fiscal de turno, quien instruyó la detención del joven, la recolección de pruebas y la participación de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

Carabineros regresó al domicilio y detuvo al joven, quien se encontraba durmiendo en su pieza. Dada la falta de tiempo para su formalización inmediata, se solicitó una ampliación del plazo en 24 horas, lo que fue autorizado por el juez Alex Francke.

El fiscal Jorge Münzenmayer formalizó al imputado por el delito de violación a mayor de 14 años, con la agravante de parentesco. «El imputado fue formalizado por violación.

La mujer señaló que su hijo habría actuado bajo los efectos de drogas, ya que es un consumidor frecuente de estas sustancias ilegales. Se decretó un plazo de 100 días para la investigación», indicó el persecutor.

El acusado quedó en prisión preventiva en la cárcel de Osorno.

Cactus24 (10-09-2025)

