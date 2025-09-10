Intentaron matar a machetazos al dueño de una finca en Trujillo

Una comisión policial de la Delegación Municipal Sabana de Mendoza del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró la detención de cuatro hombres que intentaron asesinar al dueño de una finca en el sector Mete Miedo, parroquia Cheregue, municipio Bolívar, estado Trujillo.

Tras un minucioso trabajo de investigación de campo y entrevistas, los detectives determinaron que los agresores fueron identificados como Sander Leordis Navas Ramos (28), José Del Carmen Olivar (31), Yeico Gabriel Paredes Materano (20) y Edgar José Colina Sánchez (31). Los agresores atacaron a la víctima con un machete, causándole múltiples heridas y hematomas por venganza, debido a que los había despedido de una finca donde laboraban.

La detención de los victimarios se llevó a cabo en el sector San Juan de Caos. Cabe destacar que Olivar y Colina presentaban un registro policial por el delito de hurto de ganado.

Durante el procedimiento policial, se colectaron como evidencias varias prendas de vestir, una lámpara y un arma blanca tipo machete, utilizada para cometer la agresión.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público del estado Trujillo para su debido proceso judicial.

