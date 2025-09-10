Fernando Batista, despedido como técnico de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la finalización del ciclo de Fernando “Bocha” Batista como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico. La decisión llega tras la dura derrota de Venezuela 3-6 ante Colombia en Maturín, un resultado que, combinado con la victoria de Bolivia sobre Brasil, dejó a la Vinotinto sin opciones de clasificar al repechaje rumbo al Mundial 2026.

“Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado de sus funciones como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”, informó la FVF mediante un comunicado oficial.

La federación, encabezada por el presidente Jorge Giménez, explicó que la medida responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoció el esfuerzo y compromiso del entrenador argentino, la dirigencia consideró necesario un cambio de rumbo para garantizar el crecimiento y consolidación del proyecto Vinotinto.

Un ciclo con altibajos

Bajo la conducción de Batista, la Vinotinto mostró momentos de buen fútbol y llegó a cuartos de final en la Copa América 2024, donde fue eliminada en penales ante Canadá. Sin embargo, el rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas fue de más a menos, terminando con 18 puntos en la octava posición, fuera de toda posibilidad de clasificación.

Fernando Batista asumió oficialmente como seleccionador el 10 de marzo de 2023, luego de la renuncia de José Néstor Pékerman. Su debut se produjo el 24 de marzo de 2023, en un amistoso disputado en Yeda, Arabia Saudita, donde Venezuela venció 2-1 con goles de Cristian Romero y Josef Martínez.

Ahora, la FVF trabaja en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico con el objetivo de encarar con determinación el próximo ciclo, apostando por un proyecto sólido que permita retomar el sueño mundialista.//ESPN

Cactus24 10-09-2025

