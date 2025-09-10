FBI captura al asesino del activista Charlie Kirk

Un sospechoso que abrió fuego contra el influencer conservador Charlie Kirk y lo mató fue capturado, confirmó el director del FBI , Kash Patel.
El pistolero fue identificado como Michael Mallinson, demócrata registrado en Utah,
Kirk, de 31 años, recibió un disparo a las 12.20 p. m. durante una manifestación en la Universidad del Valle de Utah por un hombre armado que fue captado por una cámara corriendo por un tejado momentos después de abrir fuego.
Se oyeron gritos de terror cuando el fundador de Turning Point USA se cayó de su silla después de que sonaran los disparos.
Luego fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde falleció a causa de sus heridas.
La muerte a tiros de Charlie Kirk se describe como un «asesinato político»
El gobernador de Utah, Spencer Cox, también confirmó que una persona de interés se encuentra bajo custodia y está siendo interrogada por las autoridades. El funcionario declaró que no se cree que otras personas hayan llevado a cabo lo que describió como un «asesinato político».
El pistolero disparó un solo tiro, alcanzando al fundador de Turning Point USA, de 31 años, mientras estaba en el escenario conduciendo una sesión de preguntas y respuestas desde una carpa emergente en el campus de Oren durante su gira American Comeback Tour, según el Departamento de Policía de Oren.
