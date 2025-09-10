Farruko presenta el videoclip «Canaima» para rendir tributo a la tierra de los pemones

El arte tiene el poder de transformar y conectar, y eso es precisamente lo que ocurre con el nuevo videoclip de CANAIMA de Farruko junto a Louis BPM y la imponente Sinfónica Coral Kanaimö. Más que una canción, se trata de un manifiesto cultural que rinde tributo a la tierra sagrada de los pemones y al patrimonio espiritual de Venezuela.

Desde su estreno, la pieza ha sido recibida como una declaración de respeto hacia los ancestros, los pueblos originarios y la riqueza natural del Caribe y América Latina. Con un despliegue visual majestuoso, el video musical recorre paisajes emblemáticos del Parque Nacional Canaima, fusionando sonidos modernos con arreglos sinfónicos y corales que evocan lo místico y lo eterno.

En Instagram, Farruko compartió la esencia de este proyecto con palabras que resumen la magnitud de la obra: «Lo que comenzó como una simple idea se convirtió en una historia legendaria que marcará la industria de la música».

«Un proyecto que inspirará a muchos y hará reflexionar a toda una nación —en especial al Caribe— sobre nuestra cultura, nuestro linaje, nuestros ancestros y nuestras tierras sagradas”, apuntó.

Con esta producción, Farruko se reafirma como un artista que no teme ir más allá de los límites del reguetón tradicional, abrazando proyectos que conectan con lo espiritual. CANAIMA es, en definitiva, una invitación a mirar hacia dentro, a valorar lo que nos define y a recordar que la música también puede ser un puente hacia la conciencia colectiva.

Cactus24 (10-09-2025)

