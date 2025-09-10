Explosión de camión de gas en México deja 57 heridos

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la explosión de una pipa de gas LP registrada este martes en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En un mensaje desde el lugar de los hechos, la mandataria capitalina informó que al momento suman 57 personas lesionadas por el accidente, 19 de ellas reportadas como graves.

Brugada lamentó el incidente y explicó que, de acuerdo con los primeros reportes, ocurrió a las 14:20 horas tras la volcadura de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas licuado de petróleo.

“Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados. 19 de las personas que fueron trasladadas a hospitales están graves y tenemos un conjunto de envíos, por diversas vías, Cóndores, también ambulancias y todo el equipo de emergencias que llegó”, comentó.

Cactus24 10-09-2025

