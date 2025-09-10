Español corre hacia atrás con tacones y bate récord mundial

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Un español, con varias ediciones de récords Guinness, rompió uno de sus propios títulos al correr 100 metros hacia atrás en 16,55 segundos, ¡con tacones!

Christian Roberto López Rodríguez rompió el récord de los 100 metros hacia atrás más rápidos en tacones, que previamente había establecido en 20,05 segundos durante una aparición en la serie de televisión española «La Noche de los Récords».

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL
@guinnessworldrecords

Fastest 100 m backwards in high heels 👠 16.55 seconds by Christian Roberto López Rodríguez 🇪🇸

♬ original sound – Guinness World Records – Guinness World Records

Las normas de la organización que lleva los récords exigían que los zapatos de Rodríguez tuvieran tacones de al menos 7 cm y una punta de no más de 1,5 cm de ancho.

@guinnessworldrecords

Fastest 100 metres in high heels (male) 👠 12.82 secs by Christian Roberto López Rodríguez 🇪🇸 #running #runningmotivation #highheels #guinnessworldrecords #heels

♬ original sound – Guinness World Records

Rodríguez actualmente posee más de 80 títulos de récords mundiales Guinness, incluidos los 400 metros más rápidos en zuecos, 1 minuto y 1.38 segundos; los 100 metros más rápidos usando chanclas, 12.10 segundos; la milla más rápida recorrida mientras equilibra un taco de billar en un dedo, 5 minutos y 52.30 segundos, los 100 metros más rápidos en una tolva espacial, 29.91 segundos; los 100 metros más rápidos llevando un huevo en una cuchara en la boca, 17.21 segundos; y los 50 metros hacia atrás más rápidos usando aletas de natación, 8.82 segundos.

Cactus24 (10-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor