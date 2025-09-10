Español corre hacia atrás con tacones y bate récord mundial

Un español, con varias ediciones de récords Guinness, rompió uno de sus propios títulos al correr 100 metros hacia atrás en 16,55 segundos, ¡con tacones!

Christian Roberto López Rodríguez rompió el récord de los 100 metros hacia atrás más rápidos en tacones, que previamente había establecido en 20,05 segundos durante una aparición en la serie de televisión española «La Noche de los Récords».

Las normas de la organización que lleva los récords exigían que los zapatos de Rodríguez tuvieran tacones de al menos 7 cm y una punta de no más de 1,5 cm de ancho.

Rodríguez actualmente posee más de 80 títulos de récords mundiales Guinness, incluidos los 400 metros más rápidos en zuecos, 1 minuto y 1.38 segundos; los 100 metros más rápidos usando chanclas, 12.10 segundos; la milla más rápida recorrida mientras equilibra un taco de billar en un dedo, 5 minutos y 52.30 segundos, los 100 metros más rápidos en una tolva espacial, 29.91 segundos; los 100 metros más rápidos llevando un huevo en una cuchara en la boca, 17.21 segundos; y los 50 metros hacia atrás más rápidos usando aletas de natación, 8.82 segundos.

Cactus24 (10-09-2025)

