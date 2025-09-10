El activista conservador Charlie Kirk es baleado en una universidad de Utah

El activista político conservador Charlie Kirk fue baleado este miércoles mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

Kirk fue evacuado del lugar por su equipo de seguridad, añadió la universidad. No se informó de inmediato sobre su estado de salud. Las autoridades dijeron que hay un sospechoso bajo custodia y, según la escuela, Kirk fue la única persona baleada.

El presidente, Donald Trump, reaccionó al tiroteo en su red social, Truth Social. “¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, a quien le han disparado!”, escribió el mandatario. “Es un gran tipo de pies a cabeza. ¡DIOS LO BENDIGA!”.

Kirk es un activista conservador de 31 años y padre de dos hijos que ayudó a fundar Turning Point USA, una destacada organización sin fines de lucro que moviliza a jóvenes conservadores en los campus escolares.

Es un conocido partidario de Trump y un aliado cercano de muchos en su círculo.

Kirk estaba sentado en una carpa cuando se oyó un disparo, luego de lo cual se le ve inclinarse hacia atrás y desplomarse en su asiento. Los videos parecen mostrar sangre en su cuello, mientras la multitud entra en pánico y comienza a correr.

Kirk estaba en la Universidad del Valle de Utah como invitado para ofrecer una charla como fundador de la organización Turning Point USA, que realiza giras por escuelas de todo el país.

Cactus24 10-09-2025

