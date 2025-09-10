Detenido sexagenario por abuso sexual de su sobrina adolescente

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Amado José Luzardo Parra, de 65 años de edad, fue detenido por componentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), adscritos al Centro de Patrullaje K-nino (CPK), sindicado de presunto abuso sexual continuado, en contra de su sobrina adolescente.

El caso fue denunciado por la progenitora de la jovencita, quien señaló a su cuñado y tío paterno de la adolescente de someterla al abuso por más de tres años, desde que la menor tenía doce años; de inmediato la comisión K-nina se dirigió hasta el barrio Puntica de Piedra, parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, donde lograron el arresto de Luzardo Parra.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

La joven fue llevada al Hospital Materno Infantil de Cuatricentenario, donde fue valorada y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. El sexagenario quedó bajo custodia policial a disposición del Ministerio Público.

Prensa Cpbez

Cactus24 (10-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor