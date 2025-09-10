Detenido sexagenario por abuso sexual de su sobrina adolescente

Amado José Luzardo Parra, de 65 años de edad, fue detenido por componentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), adscritos al Centro de Patrullaje K-nino (CPK), sindicado de presunto abuso sexual continuado, en contra de su sobrina adolescente.
El caso fue denunciado por la progenitora de la jovencita, quien señaló a su cuñado y tío paterno de la adolescente de someterla al abuso por más de tres años, desde que la menor tenía doce años; de inmediato la comisión K-nina se dirigió hasta el barrio Puntica de Piedra, parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, donde lograron el arresto de Luzardo Parra.
La joven fue llevada al Hospital Materno Infantil de Cuatricentenario, donde fue valorada y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. El sexagenario quedó bajo custodia policial a disposición del Ministerio Público.
Prensa Cpbez