Corpoelec denuncia ataque al SEN (+Comunicado)

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) difundió un comunicado en el que condena enérgicamente un ataque perpetrado contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en dos líneas de transmisión a 230 kV, ubicadas en el oriente del país.

El pronunciamiento fue publicado después de registrarse fluctuaciones eléctricas en varias regiones del país en horas de la tarde de este miércoles.

Según Corpoelec, este intento de “sabotaje” se produce justo cuando la administración de Nicolás Maduro “encara una nueva batalla en defensa de su soberanía e independencia”, en referencia a la presencia naval de Estados Unidos en el mar Caribe, que, de acuerdo con Washington, busca combatir a los cárteles de droga latinoamericanos.

«Gracias a la capacidad de respuesta de nuestros trabajadores y trabajadoras, se logró restablecer en tiempo récord el fluido eléctrico afectado por esta nueva maniobra terrorista que pretende atentar contra la paz y la estabilidad nacional», indican.

Cactus24 10-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.