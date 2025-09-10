Caribes de Anzoátegui deja libre a Willians Astudillo

Caribes de Anzoátegui sigue firme en su reestructuración y sus planes para la temporada 2025-2026 de la LVBP no tienen a Willians Astudillo, pero sí a su capitán Niuman Romero.

Otto Padrón, gerente deportivo de la tribu, confirmó a El Emergente la información de la periodista Georgeny Pérez: Astudillo fue dejado en libertad. Ahora, explicó que esperan hacer un homenaje a su capitán.

“El plan con Niuman es rendirle un homenaje por tan extraordinaria carrera y aporte a Caribes de Anzoátegui en todos los sentidos y hacerle un juego de despedida. Willians Astudillo sí fue dejado en libertad”, aseguró Padrón vía telefónica.

No es una noticia menor. El nombre de Willians Astudillo es sexto en hits (398), carreras remolcadas (198) y quinto en jonrones (37) en la historia de Caribes. Además, tiene promedio vitalicio de .301 con OPS de .780 y un notable porcentaje de embasado de .354.

Además, en la campaña 2024-2025 no deslució. Astudillo ligó para .281/.361/.381 con 7 dobles, 3 cuadrangulares y 18 fletadas en 45 compromisos, números que seguro no sean estelares, pero sí aceptables para un pelotero de 33 años de edad.

En el caso de Niuman Romero, Caribes dejará que el pelotero decida. Si prefiere poner fin a su carrera como pelotero de la tribu o si desea continuar con otro club.

MÁS NÚMEROS

Pese a ser todavía un jugador vigente, es notorio el declive de Willians Astudillo en los últimos años. Ya el versátil pelotero salió del sistema MLB y en los primeros meses del 2025 no logró firmar contrato en un circuito del extranjero.

Jugó en la Liga Mayor y su actuación no fue deslumbrante. Bateó para .277 en 130 turnos con los Centauros de La Guaira, pero sin mostrar mucho poder: 8 extrabases, entre ellos solo 2 jonrones.

Así que todo indica que Caribes optó por cortar a uno de sus íconos para darle mayor tiempo de juego a los jóvenes. También es evidente que el mercado de cambios no provocó interés en Astudillo.

El Emergente

Cactus24 (10-09-2025)

