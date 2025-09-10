Benjamín Rausseo dice que retomará su carrera como humorista

Durante una entrevista el humorista y empresario Benjamín Rausseo, conocido por todos como el ‘Conde del Guácharo’, ofreció una disculpa a su público por haberse alejado del espectáculo y prometió ‘pagar esa deuda con humor’.

«Yo le debo tanto al público, le debo una disculpa a todo mi público venezolano, discúlpenme, porque me alejé un poco de las tablas por proponer algo bueno para el país, se las debo y se las voy a pagar con humor», expresó Rausseo durante la entrevista trasmitida por Globovisión.

En diversas entrevistas, el comediante ha expresado su compromiso de retomar su carrera artística con nuevo material y presentaciones en todo el país. Rausseo ha enfatizado que su objetivo principal es volver a hacer reír a los venezolanos y reencontrarse con el cariño de su gente.

Cactus24 (10-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.