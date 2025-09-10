Asesinan al secretario de Gobierno de Pradera, Valle, Colombia

La noche del martes 9 de septiembre fue asesinado José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno municipal en Pradera, Valle del Cauca, quien fue atacado a tiros mientras observaba el partido entre Colombia y Venezuela en el parque principal.

De acuerdo con las primeras versiones, el funcionario departía con allegados en un establecimiento cercano a la alcaldía cuando fue sorprendido por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones contra él. En el hecho, otra persona resultó herida y trasladada a un centro asistencial.

Aunque la comunidad auxilió de inmediato a Jiménez y recibió atención médica de urgencia, las autoridades confirmaron minutos después su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del momento posterior al ataque, en las que se observa al funcionario y a una mujer, presuntamente su asistente, malheridos ante decenas de testigos.

Tras el atentado, la Policía activó un plan candado para ubicar a los responsables, quienes habrían escapado en motocicleta. Por su parte, la Gobernación del Valle convocó a un consejo extraordinario de seguridad este miércoles 10 de septiembre.

Hasta el momento, no se ha establecido ni la autoría ni los móviles del asesinato. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y anunciaron refuerzo en las medidas de seguridad en la zona.

Cactus24 10-09-2025

