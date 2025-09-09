Venezuela cae 6-3 ante Colombia y queda eliminada del Mundial 2026

La Vinotinto de Fernando Batista vio esfumarse su sueño mundialista hoy en el Estadio Monumental de Maturín, al caer derrotada 6-3 ante una poderosa selección de Colombia. A pesar de un inicio electrizante y de la lucha incansable, el combinado nacional no pudo asegurar el punto necesario para el repechaje, sellando su eliminación de las Eliminatorias Sudamericanas.

El partido, disputado en la última jornada, tuvo un arranque frenético, lleno de esperanza para la afición local. A los 2 minutos de juego, Telasco Segovia abrió el marcador, desatando la euforia en las tribunas. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Yerry Mina empató para Colombia de manera casi inmediata. Pero la Vinotinto no bajó los brazos y, a los 12 minutos, Josef Martínez volvió a poner a los de casa arriba en el marcador, alimentando el anhelo de una clasificación histórica.

Un vendaval ofensivo colombiano sentenció el partido

La primera mitad se mantuvo en un vaivén de emociones, con ambos equipos buscando el arco contrario. Antes del cierre del primer tiempo, Luis Suárez apareció para estampar el 2-2, dejando el duelo abierto para la segunda parte.

Fue en la segunda mitad donde el partido tomó un rumbo definitivo. La figura de Luis Suárez se agigantó, anotando tres goles más para firmar un póker memorable y poner a Colombia con una ventaja de 5-2. Aunque Salomón Rondón anotó un gol para descontar, el resultado ya era inalcanzable. Jhon Córdoba cerró la cuenta con el sexto gol para los cafeteros, sentenciando el 6-3 final.

Un final agridulce para un sueño cercano

La derrota de la Vinotinto, combinada con la victoria simultánea de Bolivia 1-0 sobre un Brasil ya clasificado, puso fin al camino de Venezuela en las eliminatorias. La selección boliviana, que sumó 3 puntos vitales, superó a Venezuela en la tabla de posiciones y se quedó con el cupo al repechaje, dejando a los dirigidos por Batista a solo un punto de distancia.