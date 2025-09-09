Rescataron a ocho tripulantes de lancha varada en Morrocoy

funcionarios de la división policial de los Espacios Acuáticos de la base ubicada en Chichiriviche, rescataron a ocho personas que quedaron varadas en la zona conocida como la Cueva del Indio del Parque Nacional Morrocoy.

Según los reportes citados por Caraota Digital, los uniformados remolcaron la lancha que tripulaban siete turistas y al operador turístico que los estaba acompañando durante el recorrido.

Asimismo, precisaron que la embarcación sufrió un desperfecto mecánico en el mar, lo que impidió que pudieran seguir con el recorrido y los dejó varados mientras disfrutaban de las fiestas patronales de la Virgen del Valle.

Las personas estaban en buen estado de salud y no presentaron ningún tipo de daño o afectación.

