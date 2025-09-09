Petro exige liberación de Enrique Márquez: «No se podrá defender a Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder»

Por
cactus24
-

El presidente de Colombia Gustavo Petro se solidarizó este martes con el dirigente Enrique Márquez quien cumplió ocho meses detenido en Venezuela.

En su cuenta en X, el mandatario también recordó a los colombianos que están tras las rejas por razones políticas en Caracas.

«No se podrá defender a Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder. La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del dialogo, la reconciliación y la unión en Venezuela», comentó.

Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de Colombianos en cárceles venezolanas.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, actualmente existen hay más de 900 presos políticos encarcelados en Venezuela. Además, se reporta cerca de un centenar de rehenes extranjeros o con doble nacionalidad.

Alberto News

Cactus24 (09-09-2025)
