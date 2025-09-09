Perú captura 24 miembros de la organización criminal vinculada al ‘Tren de Aragua’

La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 2) ejecutó la medida de detención preliminar judicial de 24 presuntos integrantes de la organización criminal denominada ‘Los occidentales’, conformada por ciudadanos peruanos y venezolanos. Dicha red ilícita, vinculada al ‘Tren de Aragua’, actuaba con ferocidad y violencia en los distritos de Lima Norte, en agravio de propietarios, socios, conductores y cobradores de diversas empresas de transportes.

El megaoperativo -realizado junto a la Policía- también comprendió el allanamiento de 30 inmuebles en Lima, Arequipa, Tumbes y una celda en el penal de Huacho, vinculados a los imputados con fines de incautación de material relevante para la investigación.

Según las pesquisas fiscales, la organización criminal se habría infiltrado en grupos de Whatsapp de las empresas agraviadas con el fin de exigir, bajo amenazas de muerte, pagos diarios y/o semanales de dinero. En caso de no cumplir con sus pedidos, se concretaba las extorsiones que también incluían atentados contra los conductores y las unidades móviles. Al menos, habrían cinco personas fallecidas a causa de estos actos ilícitos.

La organización criminal también contaría con otro brazo delictivo, dedicado al lavado de activos, que se ha visto evidenciado en el uso de empresas ficticias con múltiples cuentas bancarias, transacciones a través de cuentas digitales, criptomonedas y otros mecanismos financieros para el ocultamiento ilícito del dinero. El dinero ilícito habría salido hacia Venezuela y Colombia, para retornar al Perú en grandes cantidades mediante empresas de fachada.

La representante del Ministerio Público y su equipo contó, para la investigación fiscal en este caso, con mecanismos y acciones de inteligencia de los grupos policiales, diversas diligencias, declaraciones testimoniales de testigos con clave, entre otros.

Cactus24 09-09-2025

