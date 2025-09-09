Padrino López denuncia ‘falso positivo’ sobre supuesto helicóptero estadounidense

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó este martes a sectores de la “ultraderecha” de propagar en redes sociales información falsa sobre la presunta presencia de un helicóptero estadounidense cerca de territorios insulares venezolanos.

En un comunicado oficial, Padrino López señaló que estas afirmaciones buscan crear un “falso positivo” para justificar una escalada de agresiones militares contra Venezuela, comparando el caso con el incidente del Golfo de Tonkín de 1964, que desencadenó la intervención de Estados Unidos en Vietnam.

El ministro calificó estas acciones como parte de “operaciones psicológicas y guerra cognitiva” impulsadas por Washington para generar desestabilización y zozobra en la población venezolana. Apuntó directamente al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y al enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone, como responsables de estas supuestas estrategias.

Padrino López reafirmó la “irreductible determinación” del gobierno del presidente Nicolás Maduro para defender la integridad territorial, asegurando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actuará con “firmeza y serenidad” en conjunto con la unión cívico-militar-policial. “¡Venezuela no es una amenaza, somos esperanza! (…) Venezuela tiene quien la defienda”, concluyó el comunicado.

Cactus24 (09-09-2025)

