Padre disparó fatalmente a su hija de 14 años mientras intentaba matar a un pájaro

Un padre de Illinois (EEUU) está acusado de dispararle fatalmente a su hija de 14 años mientras intentaba matar a un pájaro.

Emma Schultheis, de 14 años, murió el 21 de julio después de recibir un disparo en la Ruta Estatal 3 en Waterloo.

El martes, el fiscal estatal del condado de Monroe, Ryan Webb, acusó a su padre, David A. Schultheis, de 34 años, de disparo imprudente de un arma de fuego, y a Karen A. Schwarze de ocultación de una muerte homicida y obstrucción de la justicia.

Las autoridades afirman que Schultheis disparó una pistola para intentar matar a un pájaro que había entrado en un edificio de ladrillos. Supuestamente, solo metió el brazo en la habitación, manteniendo la cabeza fuera para evitar un posible rebote, antes de apretar el gatillo.

La bala alcanzó al ave, lo atravesó y salió del edificio por una ventana, alcanzando a Emma, ​​que estaba afuera, según el departamento del sheriff.

Schultheis se entregó voluntariamente en la Cárcel del Condado de Monroe. Fue procesado y puesto en libertad a la espera de los próximos procedimientos judiciales.

Schwarze está acusada de ocultar un arma con la intención de evitar la detención o el procesamiento de Schultheis. Presuntamente, también intentó influir en la gente para que no hablara con las autoridades durante las primeras etapas de la investigación.

Schwarze está haciendo arreglos para entregarse voluntariamente.

Cactus24 (09-09-2025)

