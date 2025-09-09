Motorizado de la PNB provoca accidente en la vuelta ciclística a Venezuela

Un motorizado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) provocó un accidente al interponerse en el recorrido del pelotón a escasos metros de la meta de la tercera etapa de la 68ª edición de la Vuelta a Venezuela, dejando como saldo cinco lesionados.

El hecho ocurrió en el municipio Obispo Ramos de Lora del estado Mérida, cuando el funcionario, por razones aún no especificadas, se atravesó de manera imprudente en la trayectoria de los ciclistas que disputaban el esprint final, desencadenando una caída masiva.

Según el reporte de Portuguesaaldia los lesionados fueron tres ciclistas competidores, el funcionario policial y un juez de Carrera.

Hasta el momento, las identidades de los lesionados se mantienen en reserva, aunque se informa que han sufrido heridas leves y fueron atendidos de inmediato por el equipo médico del evento.

Vídeo cortesía Jordin Morales https://www.instagram.com/p/DOZEdCwEXs3/

Cactus24 09-09-2025

