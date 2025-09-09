Maduro a gobernadora de Puerto Rico: “Si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera”

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, tras el ataque a una embarcación ligada al Tren de Aragua, el presidente Maduro acusó a la gobernadora Jenniffer González de respaldar un plan militar que busca “invadir” al país .

Las declaraciones de Maduro se dieron en una entrevista con el expresidente ecuatoriano y reconocido crítico de Estados Unidos, Rafael Correa Delgado, la cual fue transmitida por RT.

En la controversial entrevista que se ha vuelto viral en redes sociales, Maduro denunció que la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe incluye la presencia de ocho destructores, un “submarino nuclear” y “1,200 misiles apuntando a nuestras cabezas” en Venezuela.

“Ahora dicen que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo”, indicó Maduro, en la entrevista que dura casi 30 minutos.

“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: Si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, oyó. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.

En esa misma línea, el presidente venezolano mencionó que “sé que el pueblo de Puerto Rico se va a oponer a que se convierta Puerto Rico en la base militar para agredir a sus hermanos de Sudamérica, a sus hermanos del Caribe. Ahora, ¿qué buscan ellos?“.

Mientras, González, quien es republicana, al igual que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la lucha contra el narcotráfico que impulsa la Casa Blanca “va a posicionar” a la isla, como “frontera” de Estados Unidos en el Caribe.

“¿Quién nos va a atacar, las yolas de Maduro? Yo creo que el poderío naval que tiene Estados Unidos es evidente: el poderío en logística, en equipos, los miles de soldados puertorriqueños que defienden a nuestra nación en cada combate. Así que, qué bueno que tenemos esta presencia aquí“, dijo González.

Cactus24 (09-09-2025)

