Macron nombra primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró este martes al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro.

Macron pidió a Lecornu «consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto» y «lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses», indicó el Elíseo en un comunicado.

Sus predecesores, el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou, cayeron precisamente ante el Parlamento en sus respectivos intentos de aprobar unos presupuestos, con nueve meses de diferencia. El último el lunes.

El mandatario recurre a un hombre de confianza. El político de 39 años ha sido el titular de Defensa durante más de tres años y uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno desde la elección de Macron en 2017.

El traspaso del poder entre Bayrou, de 74 años, y su sucesor tendrá lugar el miércoles a mediodía, en plena jornada de protestas organizadas en las redes sociales, anunció su oficina.

Las autoridades temen que las protestas desemboquen en un movimiento como el de los «chalecos amarillos» (2018-2019), que sacudió el primer mandato de Macron. El 18 de septiembre, los sindicatos también convocaron una huelga «masiva».

Cactus24 09-09-2025

