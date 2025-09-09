Llegan a Venezuela 300 mil vacunas BCG

Como parte de un convenio bilateral que refuerza la estrategia nacional de inmunización, arribó al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar de Maiquetía”, en La Guaira, un importante lote de 300 mil dosis de vacunas Bacilo de Calmette-Guérin (BCG), provenientes de la República Federativa de Brasil, con el fin de garantizar la protección de los niños y niñas del país.

Los insumos fueron recibidos por la viceministra de Redes de Salud Colectiva, Dra. Luz Rodríguez, quien destaca que esta vacuna es de alta importancia, ya que representa la primera dosis que recibe un niño al nacer. “Para Venezuela, este lote constituye un logro significativo en el camino hacia la autonomía sanitaria, especialmente en un contexto marcado por medidas coercitivas», señaló.

Asimismo, acotó que este reforzamiento se suma al stock nacional de vacunación para menores de un año, disponible en hospitales, salas obstétricas y centros de salud de toda la red del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Por otra parte, la tuberculosis meníngea, una de las afecciones más graves que puede prevenirse con la BCG, es uno de los focos principales de esta jornada de inmunización.

09-09-2025

