Le dio un golpiza a su arrendador tras disputa por contrato

El director del CICPC, Douglas Rico, informó que un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Delegación Municipal Oeste, capturaron a un hombre de 56 años tras propinarle una violenta golpiza al propietario de la vivienda donde residía como arrendatario.

El hecho ocurrió en el sector Propatria, bloque 07, parroquia Sucre, municipio Libertador del Distrito Capital. El detenido quedó plenamente identificado como Edgar Yépez Acosta .

Según las investigaciones de campo, la víctima (59), había decidido dar por terminado el contrato de arrendamiento debido a constantes problemas de convivencia. Esta decisión habría provocado la ira de Yépez Acosta, quien agredió gravemente al propietario con un cuchillo y un abrelatas, causándole múltiples heridas punzo cortantes y hematomas. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro de salud donde recibió atención médica.

El Cicpc colectó en el lugar las evidencias del caso, el abrelatas y el cuchillo utilizados en la agresión. El detenido y las evidencias quedaron a la orden de la Fiscalía 34° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas para las actuaciones legales correspondientes.

Cactus24 (09-09-2025)

