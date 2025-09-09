Juez pide condenar a Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado

El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, votó este martes (9) a favor de condenar a Jair Bolsonaro por liderar una trama golpista y a los demás acusados de la causa por su implicación en el plan para permanecer en el poder tras la derrota del expresidente frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.

Al emitir su voto durante el juicio del núcleo central de la trama golpista tras las elecciones de 2022, en el que Bolsonaro figura entre los acusados, el magistrado señaló que el expresidente brasileño lideró acciones para mantenerse en el poder.

«El líder del grupo criminal deja claro, con sus propias palabras, públicamente, que jamás aceptaría una derrota en las urnas, una derrota democrática en las elecciones, que jamás cumpliría la voluntad popular», afirmó sobre el papel del expresidente.

El magistrado señaló «el conocimiento y la anuencia de Jair Bolsonaro sobre el plan de neutralización de autoridades públicas», en referencia a la propuesta que implicaba la prisión de un juez y el asesinato del entonces presidente electo.

Cactus24 09-09-2025

