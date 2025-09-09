Israel lanzó ataque contra el lideres de Hamas en Qatar

Israel lanzó este martes un ataque contra el liderazgo de Hamas en Qatar, ampliando sus acciones militares que se han extendido por todo Medio Oriente para incluir al estado árabe del Golfo donde el grupo islamista palestino tiene desde hace tiempo su base política.

Un funcionario israelí confirmó a Reuters que Israel había perpetrado un ataque contra líderes de Hamás en Qatar. La cadena de televisión qatarí Al Jazeera, citando a una fuente de Hamás, afirmó que el ataque tenía como objetivo a los negociadores del alto el fuego de Hamás en Gaza.

Este martes se escucharon varias explosiones en Doha, Qatar, dijeron testigos de Reuters.

Columnas de humo negro se elevaban desde la gasolinera Legtifya de la ciudad. Justo al lado de la gasolinera se encuentra un pequeño complejo residencial vigilado por la guardia del emir de Qatar las 24 horas del día desde el comienzo del conflicto de Gaza.

Los medios de comunicación israelíes, citando a un alto funcionario israelí, dijeron que el ataque estaba dirigido contra los principales líderes de Hamas, incluido Khalil al-Hayya, su jefe exiliado en Gaza y principal negociador.

Qatar, que ha estado mediando entre Hamás e Israel, condenó el «cobarde» ataque israelí contra funcionarios de Hamás y lo calificó de flagrante violación del derecho internacional.

Cactus24 (09-09-2025)

