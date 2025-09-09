Isabella Ladera acusa a Beéle por difundir el video intimo

Isabella Ladera confirmó vídeo íntimo con Beéle. La influencer venezolana compartió este lunes un comunicado en sus redes sociales donde señaló estar “profundamente devastada” con la filtración del momento íntimo con el cantante colombiano.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, comenzó diciendo la celebridad de Internet.

En efecto, Ladera acusó a su expareja de filtrar el video íntimo afirmando que solo ella —y él— tenían el contenido, el cual se volvió viral en redes sociales, y demás plataformas digitales, en las últimas horas.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (Beéle) y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, señaló.

En ese sentido, la modelo de 25 años mencionó que dicha filtración del video privado “atenta contra su dignidad” y la de su familia.

“Hoy al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona (Beéle) decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra dignidad y ha causado inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, añadió.

Ladera anuncia acciones legales contra Beéle por filtración de video íntimo

Isabella Ladera anunció que tomará “acciones legales” luego de que se filtrará el video íntimo con su expareja Beéle. Del mismo modo, mencionó que ya viene recibiendo las asesorías necesarias para proceder con una posible demanda contra el intérprete de Si te interesa y Morena.

“Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos”, manifestó.

De igual manera, la empresaria consideró que dicho video también es “una forma de violencia” por lo que afirmó estar recibiendo diversos mensajes de “burla y odio” en su contra.

“Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, aseveró.

A pesar de ello, Isabella Ladera aseguró que “no permitirá” que esta situación “la destruya” recordando que no es “la primera, ni la única” mujer que sufre este tipo de agresiones.

“No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista (…) Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, concluyó.

Cactus24 (09-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.