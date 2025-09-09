Hamás confirma cinco muertos en el ataque en Catar

Los medios de comunicación árabes informan que cinco personas murieron en un ataque en Qatar.

Los informes dicen que eran miembros de Hamás, pero no parte de su liderazgo.

Según los informes, los muertos son Himam al-Hayya, hijo del líder de Hamas en Gaza, Khalil al-Hayya; Jihad Labad Abu Bilal, director de la oficina de Khalil al-Hayya; y tres “asociados”, posiblemente refiriéndose a guardaespaldas o asesores de altos funcionarios de Hamas: Abdullah Abu Khalil, Moamen Abu Omar y Ahmad Abu Malek.

Los funcionarios israelíes han dicho que son cada vez más optimistas respecto a que los líderes de Hamas fueron asesinados después de que se lanzaron 10 bombas en el lugar, señalando que Hamas ha tratado de ocultar la pérdida de sus líderes en el pasado.

El grupo islamista dijo «Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora. Mientras tanto, varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria».

Cactus24 (09-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.