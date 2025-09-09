Hallan cadáver en canal de aguas pluviales de Cagua

El cadáver de una mujer identificada como Yaris Josefina Canelón (47 años), fue hallado en un canal de aguas pluviales que atraviesa la Empresa Tenerías Unidas, zona industrial Las Vegas de Cagua, estado Aragua.

La occisa estuvo desaparecida desde el sábado 6 de septiembre, cuando salió de su residencia durante un fuerte aguacero.

Bomberos de la Estación Cagua – ZOEDAN Aragua, atendieron el llamado del CICPC para apoyar en labores de búsqueda y rastreo de aproximadamente 300 metros del canal, logrando ubicar el cuerpo sin signos vitales.

El hallazgo fue notificado a los funcionarios del CICPC para su levantamiento, identificación, y  traslado al SENAMEF Caña de Azúcar – Maracay.

