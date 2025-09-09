El día que Tyson encontró a su mujer con Brad Pitt: “me imploraba que no le pegara»

Mike Tyson es una de las mayores leyendas de la historia del deporte, un boxeador que trascendió fuera del ring y se convirtió en todo un icono de la cultura popular hasta nuestros días.

Su reciente combate contra Jake Paul ha reavivado el interés por una figura que, por más que pasen los años, no pasa de moda. Son muchas las historias y leyendas que persiguen a Tyson, pero una de ellas tiene que ver con Brad Pitt y la que fuese su primera mujer: Robin Givens.

Todo ocurrió antes de que Brad Pitt fuese reconocido a nivel mundial por su papel en ‘Thelma y Louise’, la película de Ridley Scott. Se trataba del año 1988, Pitt tenía 25 años de edad y tuvo la mala fortuna de conocer a Mike Tyson en la peor de las situaciones. El boxeador ya era toda una estrella global y en ese momento estaba en pleno divorcio de la que fuese su primera mujer, la actriz Robin Givens. Durante esa época, Givens comenzó a verse con Brad Pitt, y durante uno de sus encuentros mientras estaban en la cama apareció Tyson, el hombre más temido del planeta.

Un encuentro tan inesperado como contundente

“Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin por un orgasmo rapidito. Qué puedo decir. Yo era joven y la extrañaba”, declaraba Tyson durante una entrevista al programa ‘The Real’. Tras eso, habló sobre la aparición de Brad Pitt, recordando que “él debía estar borracho o algo, me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un guion”.

¿Le pegó? Muchos se preguntarán lo que ocurrió, pero no pasó nada, Tyson se encontraba en un momento complicado a nivel emocional tal y como destaca, admitiendo que “estaba en un coma emocional. Habían cogido mi corazón y lo habían aplastado, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”. Al final, una anécdota que cuesta creer, y nada de rencor entre el actor y el boxeador, y es que Tyson tiene claro que de haberlo habido Brad Pitt “ya no estaría vivo”, dijo en tono bromista.

Cactus24 (09-09-2025)

