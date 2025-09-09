Dos ex fiscales de Carabobo privados de libertad por extorsión

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informó que luego de tramitarse la correspondiente orden de aprehensión, fueron imputados y privados de libertad por el Ministerio Público, Pedro Amaya y Freddy Franco, Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía 1era del estado Carabobo.

Ambos enfrentarán la justicia por los delitos de Extorsión Agravada, Privación Ilegítima de Libertad, Retraso u Omisión Intencional de Funciones y Asociación; según las investigaciones, eran partícipes directos en los hechos de Extorsión, cometido por Rafael Reyna quien se encuentra procesado y privado de libertad en un centro de reclusión de la capital, indica en su cuenta de Instagram.

Así mismo la máxima autoridad del Ministerio Público acotó que en un procedimiento anterior se realizó la imputación en contra del Exfiscal Superior del Estado Carabobo Miguel José Duran Trejo, junto a los 10 Ex fiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Angel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva, Angel Dorta Sivira, por la presunta comisión de los delitos de Obstrucción a la Administración de Justicia, Ventajas o Beneficios Económicos de Funcionarias Públicas o Funcionarios Públicos, Retraso u Omisión Intencional de Funciones Agravada, Uso indebido de información o datos reservados y Asociación.

El fiscal acotó que durante su gestión 570 ex funcionarios del Ministerio Público han sido procesados ante la justicia por diferentes delitos.

Cactus24 09-09-2025

