Detuvieron a falsa odontóloga

Por
cactus24
-

Una mujer que tenía registros policiales por robo y por formar parte de un grupo armado, fue capturada por el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras ser denunciada por dedicarse a realizar procedimientos dentales, sin contar con la formación profesional, procedimiento que se efectuó en la parroquia Morón, estado Carabobo.

La detenida es Osmerly Yenexi Colina Gómez (25), quien atendía en un improvisado consultorio que no poseía los debidos permisos del Ministerio de Salud, exponiendo a sus clientes a infecciones o daños irreversibles.

ROYAL
Cactus24 (09-09-2025)
