Detenido por agresión contra su expareja sentimental

Osman Antonio Pereira Galúe, 35 años de edad, fue detenido por violencia verbal y física en contra de su exconcubina.

Atendiendo la denuncia, los agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), se trasladaron hasta el barrio 12 de Marzo, parroquia Venancio Pulgar, municipio Maracaibo, donde fue capturado el sindicado quien quedó bajo custodia en la delegación policial, puesto a la orden de la Fiscalía 51 del Ministerio Público.

La ciudadana agraviada fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta, donde le diagnosticaron laceraciones y hematomas en el brazo izquierdo.

Prensa Cpbez

Cactus24 (09-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.