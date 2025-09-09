Deslizamientos de tierra restringen el paso vehicular entre Barinas y Mérida

El paso vehicular entre los estados Barinas y Mérida se encuentra parcialmente restringido a causa de los deslizamientos de tierra y la caída de árboles, originados por las intensas lluvias que han afectado la región. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y planificar sus viajes, ya que los trabajos de despeje continúan.

Desde la noche del pasado domingo 7 de septiembre, la vía que conecta a ambas entidades ha experimentado cierres intermitentes.

El coordinador de riesgos de Protección Civil Barinas, Ángel Toro, confirmó que la obstrucción inicial se debió a la caída de un árbol. Aunque el paso se restableció en un 50% durante la madrugada en el sector La Yuca, la circulación volvió a interrumpirse por un nuevo deslizamiento en el sector La Yuquita, detalla Unión Radio.

Equipos de maquinaria pesada se encuentran desplegados en el lugar para acelerar las labores de limpieza y reparación. Sin embargo, debido a la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos derrumbes, las autoridades han hecho un llamado a la prudencia.