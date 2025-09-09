Comisaria del Cicpc y su hija fallecen en un accidente de tránsito en Carabobo

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) está de luto tras la trágica muerte de la Comisaria Jefe Berenice García y su hija, Rocío Ruette García, en un accidente de tránsito ocurrido este sábado en el estado Carabobo.

La noticia fue confirmada por el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien a través de sus redes sociales lamentó profundamente la pérdida de una de sus funcionarias.

«Sentimos un inmenso dolor al informar la pérdida física de la jefa de la Coordinación de Análisis Estratégico de la Información de la Dirección de Vehículos, C/J Berenice García y su hija, Rocío Ruette, en un accidente automovilístico en Carabobo», expresó Rico.

La Comisaria Jefe García era una figura de alto valor dentro de la institución, reconocida por su liderazgo en importantes análisis estratégicos de la Dirección de Vehículos. Su trabajo fue crucial en la lucha contra el robo de vehículos y la delincuencia organizada en el país.

Hasta el momento, las autoridades regionales de tránsito no han especificado las causas exactas del accidente.