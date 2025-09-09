Canciller Yván Gil a CNN: Venezuela está «preparada para disuadir» a EE.UU. pero no quiere un conflicto

El canciller de la República, Yván Gil, aseguró que Venezuela no busca un enfrentamiento militar con Estados Unidos ni con ningún otro actor regional, en medio de las constantes agresiones suscitadas por el Gobierno del país norteamericano en contra de la nación bolivariana.
«No estamos apostando por el conflicto, ni queremos el conflicto», aseguró Gil durante una entrevista concedida a CNN, donde también descartó una escalada militar, pero afirmó que el país está preparado para disuadir la posibilidad de cualquier amenaza.
«Estamos negando la posibilidad de un conflicto porque estamos preparados para disuadir la posibilidad de un despliegue y tenemos una clara determinación de defender nuestro suelo patrio», indicó.
Además, agregó que “no vendría al caso” hablar en este momento de posibles alianzas militares con otros países de América Latina y la región ya que, dijo, mantiene una posición a favor de la paz.
¿Venezuela está abierta al diálogo?
“Venezuela siempre está dispuesta. Eso sí, respetando nuestra dignidad, respetando nuestra soberanía, respetando los principios de la carta de Naciones Unidas. Allí nosotros nos hemos mantenido y nos vamos a mantener siempre. En 26 años de revolución ha sido siempre el mismo discurso. Siempre y cuando desde el Gobierno de los Estados Unidos haya una intención legítima, sincera, de igualdad, de respeto, de conversación con Venezuela, nosotros estamos dispuestos porque es nuestro principio de la diplomacia internacional, es nuestro principio constitucional, somos hermanos de todos los países del mundo, queremos establecer cooperación con todo el mundo, pero en condiciones de igualdad, que no hemos tolerado ni vamos a tolerar imposiciones, irrespeto, intentos de dañar nuestra soberanía”, expresó.
Cactus24 09-09-2025
