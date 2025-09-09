Beéle niega haber filtrado video íntimo con Isabella Ladera

A través de su abogado Víctor Mosquera Marin, el cantante colombiano Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozeo, rechazó la filtración de un video íntimo del artista con su expareja y, de la misma forma, haber sido responsable de este hecho que los tiene a los dos en el centro de la polémica. Al respecto, Beéle niega toda responsabilidad por la filtración del material.

«Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza», se lee en el comunicado.

Señalaron que, además, la filtración del video afecta a las dos partes involucradas, considerando también a Beéle afectado por la situación. «Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos», recalcaron.

Ante esto, al igual que su ex, anunciaron acciones legales «en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material». Adelantaron que en el país norteamericano ya se avanza en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales y que realizarán todas las acciones que les correspondan para ayudar a llevar a cabo la investigación al respecto.

«De manera inmediata se están presentando notificaciones DMCA, órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima», agregaron.

Como las redes sociales fueron los medios en los que se filtró y difundió el video, llegando a millones de personas, declaran que a las plataformas digitales y servicios de internet también se les ha solicitado «la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión».

De la misma forma, hicieron un llamado a medios, usuarios de redes a no compartir o describir el material, recalcando que «cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas».

Cactus24 (09-09-2025)

