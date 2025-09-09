617 miembros del Cartel de Sinaloa arrestados por la DEA

La Agencia Antidrogas de EEUU (DEA) informó del arresto de 617 personas en cuatro días como parte de un megaoperativo para “desmantelar” al Cartel de Sinaloa.

La DEA calificó al cartel como uno de los “más violentos y poderosos del mundo”, además de que acusó al grupo de “inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína”.

Los arrestos fueron llevados a cabo por agentes de la DEA en 23 divisiones dentro del país y en siete “regiones extranjeras” en operaciones ocurridas del 25 al 29 de agosto , agregó la dependencia.

Además de los arrestos, la DEA reportó el aseguramiento de 2,209 kilogramos de metanfetamina. 7,469 kilos de cocaína y 480 kilos de polvo de fentanilo.

Los agentes también incautaron 16.55 kilos de heroína y 714,707 pastillas falsificadas, además de 11 millones 111,483 dólares y 420 armas de fuego.

Según la DEA, el Cartel de Sinaloa tiene “decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores” en todo el mundo.

“Son responsables de la producción, fabricación, distribución y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas peligrosas y mortales”, agregó la agencia.

El Cartel de Sinaloa es uno de los siete carteles y grupos criminales designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras poco después de que Donald Trump asumió la presidencia.

09-09-2025

