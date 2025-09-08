Robaron farmacia en Colinas de Tamanaco

Dos sujetos portando un arma blanca y a bordo de una motocicleta, ingresaron a un establecimiento de una reconocida farmacia ubicada en Vizcaya, Colinas de Tamanaco, municipio Baruta, estado Miranda en horas de la noche, donde sustrajeron mercancía con la finalidad de comercializarla y obtener un lucro.

Una vez conocido el hecho, funcionarios de la Delegación Municipal El Llanito, realizaron un extenso trabajo de investigación que permitió obtener rasgos físicos y fisionómicos de los delincuentes, por lo que realizaron un despliegue de seguridad, logrando ubicar y detener a Jesús Daniel Herrera Rivas (19), con registros por hurto genérico común y, lesiones personales; y, Abraham Jesús Méndez Caldera (19), con registros por porte ilícito de arma de fuego.

Su detención se generó en Minas de Baruta, barrio El Rosario, parroquia Nuestra Señora del Rosario, municipio Baruta, estado Miranda, ubicándoles el arma blanca usada y el vehículo usado como medio de comisión.

El caso está a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 08-09-2025

