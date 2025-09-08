Preso por agredir a su compañera de trabajo

Funcionarios de la brigada motorizada de Polifalcón detuvieron a Anthony Gabriel Zambrano García, quien se desempeñaba como pasillero en Super 900 en Coro, acusado de delito de violencia contra una femenina, delito tipificado y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

El incidente se registró en dicho establecimiento comercial, donde el ciudadano había agredido física y verbalmente a una compañera de labores.

La comisión constató que la denuncia era verídica y, dado que se trataba de un delito en flagrancia se procedió a trasladar al ciudadano a la base de operaciones para llevar a cabo las actuaciones correspondientes al caso, informó Polifalcón en redes sociales.

Cactus24 08-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.