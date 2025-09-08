Padrino López anunció nuevos despliegues de las FANB

El ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino López, anunció este domingo 7 de septiembre un significativo refuerzo en el despliegue operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en varios estados, regiones costeras, fluviales y fronterizas estratégicas del país.

La medida, ordenada directamente por el presidente del país, Nicolás Maduro Moros, tiene como objetivo fortalecer la defensa de la soberanía nacional y combatir actividades ilícitas como el narcotráfico, en un clima marcado por el despliegue de los Estados Unidos en aguas cercanas a la República Bolivariana.

En un mensaje dirigido a la nación, el ministro Padrino López detalló el alcance del refuerzo militar, aplicado para estados como Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, así como otros del oriente del país, a partir de esta jornada a las 18H00 (hora local).

“Nuestro Comandante en Jefe nos ha ordenado un refuerzo en todo este sector, en toda la Guajira venezolana y en el estado Falcón, especialmente en la península de Paraguaná”. Asimismo, el refuerzo se extenderá al oriente del país: “nuestro Comandante en Jefe que hagamos lo propio en Margarita, Nueva Esparta, en el estado Sucre y también en el estado del Tamacur”.

El refuerzo se suma a un despliegue ya considerable en la zona occidental, como destacó el alto cargo: “Recuerden bien que aquí tenemos en la zona de Paz Número 1, que comprende los estados Táchira y Zulia, donde tenemos importantes efectivos”.

Padrino López explicó que se arriba a un total de 25.000 efectivos bien equipados con medios navales, fluviales y drones, mientras anteriormente se tenían 10.000 efectivos.

Se trata de áreas donde las principales operaciones están asociadas con labores antinarcóticos, como la determinación de la no existencia de cultivos ilícitos, el patrullaje efectivo, tanto terrestre como fluvial mediante la infantería y la marina para bloquear el posible narcotráfico en la zona.

El ministro justificó el refuerzo en Falcón al señalar su carácter de ruta histórica para el crimen organizado: “Recuerden ustedes que esto se constituye en una ruta del narcotráfico donde siempre hemos estado enfrentándonos”. Recordó además que fue la ruta de la operación Gedeón financiada por el narcotráfico bajo el gobierno de Iván Duque, y que Venezuela ha sabido limpiar de drogas.

Cactus24 (08-09-2025)

