Padrastro y madre detenidos por maltrato infantil

Luego de que se hiciera viral el vídeo que unos vecinos grabaron el viernes, del maltrato infantil del que estaba siendo víctima una niña de 3 años, en Barquisimeto, estado Lara, tanto el padrastro como la madre de la víctima, fueron detenidos a las pocas horas, por orden del Ministerio Público.

La detención la practicaron funcionarios de la Policía Estadal de Lara. El padrastro, Enrique Álvarez Nahum fue capturado el mismo viernes en el sector El Jebe, donde ocurrieron los hechos.

Mientras que Jesmary Ballesteros, la madre, que permitía el maltrato a la menor, fue aprehendida al día siguiente en el sector El Cují.

El padre biológico de la niña, habría expresado su preocupación en cuanto a que realmente se haga justicia, por cuanto aseguró que Álvarez Nahum «tiene influencias «.

Cactus24 (08-09-2025)

