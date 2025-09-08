Maduro anuncia que la Navidad comienza en Venezuela el 1 de octubre

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

“Es un año bueno, bonito, es un año de avance, del progreso de todas las áreas de la vida social, cultural, política y económica, científica”, anunció el presidente Nicolás Maduro al anunciar que el primero de octubre se celebrará el inicio de las navidades en todo el país.

Maduro manifestó que nadie podrá quitarle al pueblo el derecho a la alegría de la Navidad, así como la tradición cultural de las gaitas y las hallacas.

“Es la forma de defender el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría; nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad”, resaltó durante la edición número 90 del programa Con Maduro+.

Cactus24 08-09-2025

