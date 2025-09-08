Hirió a su abuela con una piedra y los familiares lo entregaron a la policía 

Rivaldo Luis González Guerra, de 22 años de la edad, fue detenido en el bario Balmiro León, de Maracaibo, por uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), tras agredir a su abuela, una adulta mayor de 75 años de la edad, con una piedra.

Según denunció una de las nietas de la septuagenaria, el detenido ingresó a la habitación de la abuela, una vez ésta le pidió que saliera de la recámara, González Guerra tomó una conducta agresiva y hostil, agrediendo a su pariente con una piedra en la frente, ocasionándole una herida abierta, que necesitó sutura.

El sujeto al ver a la abuela ensangrentada pretendió huir del lugar pero fue confrontado por familiares y vecinos quienes los sometieron con amarres debido a lo violento que se tornó para evitar ser detenido.

Una vez fue entregado a la comisión policial, se le trasladó al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Norte, donde quedó a disposición de la Fiscalía 2 del Ministerio Público; la abuela herida fue llevada al hospital Universitario de Maracaibo donde fue curada.//NP

Cactus24 (08-09-2025)

